سیاسة

بتوجيه من مسرور بارزاني.. حكومة كوردستان تستعيد 57 لاجئا من سوريا الى اربيل

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ستقوم حكومة الاقليم يوم غد الجمعة، باستعادة 57 لاجئا من الاقليم، تم ترحيلهم من تركيا الى الأراضي السورية، ويعانون من ظروف معيشية سيئة.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني تابع القضية عن كثب ووجه بوجوب استعادة اللاجئين الى أراضي الاقليم يوم غد.

واكد المصدر نفسه ان مكتب العلاقات الخارجية التابع لحكومة إقليم كوردستان اتخذ الإجراءات اللازمة وبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى حل لقضية هؤلاء اللاجئين.

وألقت القوات التركية في وقت سابق القبض على 57 شخصا من مواطني اقليم كوردستان على أراضيها، أدعوا أنهم سوريون، لكن السلطات التركية قامت بتهجيرهم الى مدينة أعزاز بشمال حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها.

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