بتوجيه من مسرور بارزاني.. حكومة كوردستان تعيد 57 لاجئاً من سوريا إلى اربيل

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ستقوم حكومة الاقليم يوم غد الجمعة، بإعادة 57 لاجئاً جرى ترحيلهم من تركيا الى الأراضي السورية، ويعانون من ظروف سيئة.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تابع القضية عن كثب ووجّه بضرورة إعادة اللاجئين الى أراضي الاقليم يوم غد.

واكد المصدر نفسه أن مكتب العلاقات الخارجية التابع لحكومة إقليم كوردستان اتخذ الإجراءات اللازمة وبذل جهوداً مكثفة لمعالجة قضية اللاجئين.

وألقت القوات التركية في وقت سابق القبض على 57 شخصاً من مواطني اقليم كوردستان على أراضيها، أدعوا أنهم سوريون، لكن السلطات التركية قامت بتهجيرهم الى مدينة أعزاز بشمال حلب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها.