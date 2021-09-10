موسیقی

"كولابسد إن سانبيمز" يمنح أرلو باركس جائزة "ميركوري"

author_image Kurdistan24 اربیل
المغنية البريطانية الشابة أرلو باركس
المغنية البريطانية الشابة أرلو باركس
کوردستان أرلو باركس هيونداي ميركوري

أربيل (كوردستان 24)- أحرزت المغنية البريطانية الشابة أرلو باركس جائزة "هيونداي ميركوري" عن ألبومها الأول "كولابسد إن سانبيمز" خلال احتفال أقيم في لندن.

وقالت منسقة الأسطوانات والمؤلفة ومقدمة البرامج الإذاعية آني ماكمانوس لدى إعلانها اسم الفائزة "لقد اخترنا فنانة ذات صوت فريد، تستخدم كلمات لافتة بجمالها لإثارة موضوعي الصحة النفسية والحياة الجنسية المعقدين، وتنسجم تماماً مع جيلها".

وكان الألبوم الأول للمغنية وكاتبة الأغنيات والشاعرة اللندنية ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية صدر في كانون الثاني يناير 2021 متضمناً ألحاناً متأثرة بموسيقى التريب هوب والسول، ووصل إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الأسطوانات الأكثر مبيعاً في بريطانيا.

وقالت باركس البالغة الحادية والعشرين بعد إعلان فوزها إن ما حققته تطلّبَ "الكثير من العمل والتضحيات".

وتنافس على الجائزة 12 ألبوماً، وأدى عشرة من المرشحين الاثني عشر عروضاً على خشبة مسرح "إيفنتيم أبولو"، وهي قاعة حفلات شهيرة في حي هامرسميث بغرب لندن خلال احتفال أقيم مساء الخميس نقلته محطة "بي بي سي".

ومن بين هؤلاء فنانون ارتفعت مبيعات ألبوماتهم بشدة كفرقة "موغواي" الأسكتلندية، ومغنية السول سيليست، وفرقة الروك "وولف أليس" التي فازت بجائزة "ميركوري" قبل ثلاث سنوات.

كذلك شهد الاحتفال عروضاً لمغنية الإلكترو هانا بيل وعازفة الجاز نوبيا غارسيا ومغنيي الراب بيروين وغيتس بالإضافة إلى فرقة "بلاك كانتري نيو رود"، مما عكس تنوع الألوان الموسيقية للمتنافسين.

ومنحت جوائز "ميركوري" للمرة الأولى العام 1992 ، وهي تكافئ أفضل ألبوم لفنان بريطاني أو ايرلندي. ويحصل الفائز على 25 ألف جنيه (نحو 34 ألف دولار).

وفي العام المنصرم، حصل المغني البريطاني مايكل كيوانوكا على الجائزة عن ألبومه الثالث "كيوانوكا".

المصدر: أ ف ب

موضوعات ذات صلة
العالم

"شبح الفقر" يخيم على أفغانستان وغوتيريش يدعو لحوار مع طالبان
  11 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني يعزي بوفاة وكيل وزارة الداخلية في إقليم كوردستان
  23 ساعات
کوردستان

بالأرقام.. مسرور بارزاني يعلن أولى نتائج "الإنعاش الاقتصادي" في كوردستان
  21:48 2021/09/08
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف