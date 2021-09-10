قبل شهر من الانتخابات.. الكاظمي يزور طهران وفي جعبته جملة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر عراقي مطلع الجمعة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيغادر إلى طهران يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن الكاظمي سيغادر إلى طهران يوم الأحد للقاء كبار مسؤوليها بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية وسيبحث فيها "جملة ملفات" بما فيها تلك المرتبطة بالقضايا المائية والمالية الخلافية وغيرها.

كما تأتي الزيارة قبل شهر من الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الكاظمي سيزور طهران يوم الأحد "على رأس وفد كبير ورفيع المستوى". ولم تذكر تفاصيل إضافية.

وبحسب التلفزيون الإيراني فأن زيارة الكاظمي إلى إيران تعد أول زيارة لمسؤول رفيع بعد تولي إبراهيم رئيسي الحكم في البلاد.

كان الكاظمي قال مؤخراً إنه سيجري زيارة إلى طهران بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة. وستكون الزيارة الثانية في غضون شهر.