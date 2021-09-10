سیاسة

قبل شهر من الانتخابات.. الكاظمي يزور طهران وفي جعبته جملة ملفات

الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية وسيبحث فيها "جملة ملفات" بما فيها تلك المرتبطة بالقضايا المائية والمالية الخلافية.
author_image Kurdistan24 اربیل
مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
مصطفى الكاظمي - صورة أرشيفية
العراق العراق إيران مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر عراقي مطلع الجمعة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيغادر إلى طهران يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن الكاظمي سيغادر إلى طهران يوم الأحد للقاء كبار مسؤوليها بمن فيهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي بناء على دعوة رسمية وسيبحث فيها "جملة ملفات" بما فيها تلك المرتبطة بالقضايا المائية والمالية الخلافية وغيرها.

كما تأتي الزيارة قبل شهر من الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الكاظمي سيزور طهران يوم الأحد "على رأس وفد كبير ورفيع المستوى". ولم تذكر تفاصيل إضافية.

وبحسب التلفزيون الإيراني فأن زيارة الكاظمي إلى إيران تعد أول زيارة لمسؤول رفيع بعد تولي إبراهيم رئيسي الحكم في البلاد.

كان الكاظمي قال مؤخراً إنه سيجري زيارة إلى طهران بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة. وستكون الزيارة الثانية في غضون شهر.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

إقليم كوردستان يعيد اليوم 54 من مهاجريه العالقين في سوريا
  2 ساعات
الشرق الاوسط

لبنان يترقب ولادة وشيكة لحكومته.. وجورج قرداحي وزيراً للإعلام
  3 ساعات
العراق

كينيث ماكينزي يزور العراق قبيل اجتماع مزمع إزاء "الحوار الاستراتيجي"
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف