سیاسة

تنديد أممي بعنف طالبان وسط دعوات لوقف استهداف المتظاهرين

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قوات طالبان تسير أمام المتظاهرين الأفغان وهم يهتفون بشعارات خلال مظاهرة مناهضة لباكستان
قوات طالبان تسير أمام المتظاهرين الأفغان وهم يهتفون بشعارات خلال مظاهرة مناهضة لباكستان
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أدانت الأمم المتحدة الجمعة لجوء طالبان إلى العنف بشكل متزايد للرد على التظاهرات السلمية، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية.

واتهمت الأمم المتحدة حركة طالبان باستهداف الصحفيين الذي يحاولون أداء عملهم بعدما تم توقيف صحفيين وضربهم أثناء تغطيهم تظاهرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني قولها "ندعو طالبان للتوقف فورا عن الاعتقال التعسفي واستخدام القوة بحق الأشخاص الذين يمارسون حقّهم في التجمّع السلمي والصحفيين الذين يغطون التظاهرات".

وسبق أن تعهدت طالبان التي وصلت إلى السلطة في 15 آب أغسطس باتّباع نهج أكثر اعتدالا في حكمهم مقارنة بولايتهم السابقة التي اتّسمت القمع من العام 1996-2001. ويقول مسؤولون غربيون إنه لا تبدو هناك أي مؤشرات من جانب الحركة على ذلك.

 

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