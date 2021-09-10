بيان من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بياناً دعا فيه جميع الأطراف إلى اجراء حملات دعائية حضارية وهادئة.

وفيما يلي نص البيان:

أيها الكوردستانيون الأحبة

أيها المواطنون الأعزاء في إقليم كوردستان والعراق

بينما تجري الحملات الدعائية لانتخابات العاشر من أكتوبر القادم في العراق وإقليم كوردستان، أدعو جميع الأطراف إلى إجراء حملات دعائية مدنية هادئة راقية المستوى، لا تؤدي إلى مضايقة المواطنين وتبتعد عن كافة اشكال الفوضى والتسقيط والتشهير بالغير، وأن لا تقوم بأي شكل على المس والإساءة لشخصيات المرشحين وخاصة المرشحات.

وأدعو الأطراف والمؤسسات الإدارية والأمنية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني كافة إلى التعاون في إنجاح عملية إدارة الحملات الدعائية في إطار القانون، لكي تجری بحرية تامة وتمنح فرص متساوية ومتكافئة للأطراف والمرشحين كافة.

على جميع الأحزاب والأطراف السياسية أن تضع في بالها أن هدفنا جميعاً هو العمل معاً في بغداد بعد الانتخابات، في سبيل توطيد الديمقراطية ومصالح العراق عامة وتحقيق وحماية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان خاصة. يجب ألا تشهد الحملات الانتخابية تصرفات تجعل التنسيق والتعاون والتعاضد والعمل المشترك بعد الانتخابات في بغداد أمراً أكثر صعوبة.

التصويت حق وواجب ومسؤولية، يجب أن تكون رسالتنا جميعاً هي أن يمارس المواطن حقه هذا، ويؤدي واجبه ويتحمل المسؤولية من خلال مشاركته الفاعلة في عملية الاقتراع، وأن يشارك الجميع في التغيير وجهود بناء مستقبل أفضل. هذه الانتخابات مهمة للعراقيين، وينظر إليها المجتمع الدولي باهتمام، ولذا ستوفد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرقهم وسيراقبونها عن قرب.

آمل للجميع حملة دعائية ناجحة وانتخابات نزيهة تكون موضع ثقة الجميع.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

١٠ أيلول ٢٠٢١