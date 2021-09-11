مسرور بارزاني: استذكار ثورة أيلول إحياء لمسيرة الدفاع عن شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت إن استذكار ثورة أيلول إحياء لمسيرة التضحية والفداء عن شعب كوردستان.

جاء ذلك في بيان أصدره مسرور بارزاني بمناسبة حلول الذكرى الستين لثورة أيلول.

وقال مسرور بارزاني في بيانه "نحيي اليوم الذكرى الستين لثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد، مستذكرين بإجلال وإكبار الوقفة البطولية لبواسل البيشمركة وسائر المناضلين ومن مختلف مكونات كوردستان، ممن شاركوا في هذه الثورة التي عمّت أرجاء كوردستان وحققت العديد من المنجزات القومية والوطنية".

وأضاف أن "استذكار ذكرى ثورة أيلول الشامخة، إحياء للمسيرة التاريخية في الدفاع والنضال والتضحية والفداء والذود عن شعب كوردستان من أجل وجوده وحقوقه وهويته الوطنية".

وتابع "وبالرغم من أن شعب كوردستان كان دائماً مع الحلول السلمية والحوار لنيل حقوقه الوطنية، إلا أنه وفي الوقت ذاته دافع عنها بإرادة صلبة، وقد تحققت بصموده واحدة من أهم منجزات ثورة أيلول وذلك بتوقيع اتفاقية ١١ آذار التاريخية، والتي اضطر فيها النظام البعثي إلى الاعتراف بجزء من الحقوق الوطنية لشعب كوردستان".

وقال مسرور بارزاني "وإذ نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة أيلول الخالدة، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يزال يواصل دوره الريادي والقيادي في قيادة شعب كوردستان وحماية منجزاته الدستورية وصون حقوقه. فلقد ظل الحزب الديمقراطي الكوردستاني طوال عقود، وما زال، مبعثاً للأمل الحقيقي في تحقيق الإنجازات والحفاظ على حقوق شعب كوردستان، وهو العامل الفاعل والقوي في ضمان الأمن والاستقرار والبناء والإعمار".

ومضى يقول "ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، فإننا واثقون تماماً بأن شعب كوردستان سيجدد مرة أخرى ثقته الراسخة في الحزب ورسالته ومبادئه القومية والوطنية لمواصلة مسيرة قيادة شعب كوردستان وتحقيق المزيد من المنجزات من أجل غد مشرق وكوردستان قوية".

واختتم رئيس الحكومة بيانه قائلاً "تحية إجلال واحترام لشهداء ثورة أيلول ولجميع شهداء كوردستان".