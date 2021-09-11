كوردستان24 تطلق حزمة برامج وتغطية مفصلة ومكثفة عن انتخابات العراق

أربيل (كوردستان 24)- تبدأ محطة كوردستان24 التلفزيونية اليوم السبت تغطياتها اليومية عبر سلسلة من البرامج المكثفة حول الانتخابات العراقية المبكرة طيلة فترة الحملة الدعائية.

وتطلق كوردستان24 ستة برامج خاصة بالانتخابات، وستسلط الضوء فيها على نشاطات المشاركين في الانتخابات ومرشحيها في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وتتناول كوردستان24 في تغطياتها البرامج الانتخابية للمرشحين الذين يتنافسون للوصول إلى مجلس النواب العراقي، كما ستطرح عليهم تساؤلات الناخبين.

وإلى جانب تغطياتها المكثفة ومتابعتها اليومية، تغطي كوردستان24 عدداً من البرامج الميدانية باللغة الكوردية ولا سيما تلك التي تثير اهتمام المرشحين والناخبين، ومنها:

برنامج (خطتي)

برنامج يومي يستضيف مرشحاً في كل يوم للحديث عن برنامجه الانتخابي وخططه في شتى المجالات، على أن يتوجه إلى أماكن العمل في كل مجال للاستماع عن قرب إلى مطالب الناخبين والعاملين.

تقديم: كوفان عزت

برنامج (تجربة كوردستان)

يتم من خلال هذا البرامج تسليط الضوء على تجربة إقليم كوردستان وازدهاره على لسان شبان ومواطنين من مدن وسط العراق وجنوبه، ويفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم حول كوردستان.

تقديم: سوفان فرمان

برنامج (حديث الانتخابات)

برنامج يومي يشارك فيه الناخبون الشباب للتعبير عن آرائهم بشأن انتخابات البلاد ومستقبلها، ويزور الشباب المرشحين ويطرحون عليهم مطالبهم وأفكارهم وجهاً لوجه.

تقديم: يادكار فائق

برنامج (نصف المجتمع)

يتحدث هذا البرنامج عن ترشيح المرأة عن ماضيها السياسي وخططها المستقبلية، وستكون محاور النقاش عن قضايا المرأة وحقوقها وقوانين الأسرة وكيفية انخراطها في الانتخابات.

تقديم: إيمان درباز

برنامج (نحو المستقبل)

يحاور البرنامج شخصيات كوردية ويتبادل معها وجهات النظر حول أهمية مشاركة الكورد في الانتخابات، ويتناول كذلك العملية السيايسة في العراق.

تقديم: شفان عابد

برنامج (الناخب)

برنامج ميداني، وبين الناس، ويهدف إلى نقل آراء المهنيين والشرائح المختلفة في المجتمع حول مسألة الانتخابات سعياً لتحقيق مستقبل أفضل.

كذلك تنقل أستوديوهات كوردستان24 في أربيل والسليمانية وبغداد عدداً من الجولات الإخبارية الخاصة، وتقدم مناظرات وبرامج حوارية مختلفة على مدار الساعة.

هذا وستواكب الخدمة العربية في قناة كوردستان24 تلك التغطيات عبر منصاتها الرقمية في فيسبوك وتويتر ويوتيوب والموقع الإلكتروني.