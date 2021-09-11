مجتمع

بالفيديو | "المهاجرون العالقون" يعودون إلى كوردستان بعد ترحيل عابر للحدود

عاش المهاجرون الكورد ظروفاً سيئة للغاية، وظلوا مشردين أياماً عديدة ثم أطلقوا مناشدة إلى حكومة إقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
کوردستان إقليم كوردستان المهاجرون الكورد سوريا أعزاز

أربيل (كوردستان 24)- عاد المهاجرون العالقون في سوريا إلى ديارهم في إقليم كوردستان، وذلك بدعم ومتابعة من مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأعاد إقليم كوردستان مهاجريه البالغ عددهم 54 شخصاً، ومعظمهم شبان، مساء الجمعة عبر الأراضي التركية. وسبق أن رحّلت تركيا هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي السورية بعدما زعموا أنهم سوريون ظناً أن السلطات التركية ستغض الطرف عنهم.

وبعد اعتقالهم، دفعت تركيا بالمهاجرين إلى مدينة أعزاز الواقعة في شمال حلب، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش التركي وحلفائه من المعارضة.

وعاش المهاجرون الكورد ظروفاً سيئة للغاية، وظلوا مشردين أياماً عديدة ثم أطلقوا مناشدة إلى حكومة إقليم كوردستان لإعادتهم إلى ديارهم بسلام.

واستجابة لتلك المناشدات، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بإعادة المهاجرين، وبعدها تحركت القنوات الدبلوماسية بين أربيل وبغداد وأنقرة لمعالجة القضية.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في أسواق أربيل
  4 دقائق
کوردستان

الرئيس بارزاني: جميع مكتسبات كوردستان امتداد لتضحيات ثورة أيلول
  1 ساعات
کوردستان

كوردستان24 تطلق حزمة برامج وتغطية مفصلة ومكثفة عن انتخابات العراق
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف