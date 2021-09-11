بالفيديو | "المهاجرون العالقون" يعودون إلى كوردستان بعد ترحيل عابر للحدود

أربيل (كوردستان 24)- عاد المهاجرون العالقون في سوريا إلى ديارهم في إقليم كوردستان، وذلك بدعم ومتابعة من مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأعاد إقليم كوردستان مهاجريه البالغ عددهم 54 شخصاً، ومعظمهم شبان، مساء الجمعة عبر الأراضي التركية. وسبق أن رحّلت تركيا هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي السورية بعدما زعموا أنهم سوريون ظناً أن السلطات التركية ستغض الطرف عنهم.

وبعد اعتقالهم، دفعت تركيا بالمهاجرين إلى مدينة أعزاز الواقعة في شمال حلب، وهي منطقة تخضع لسيطرة الجيش التركي وحلفائه من المعارضة.

وعاش المهاجرون الكورد ظروفاً سيئة للغاية، وظلوا مشردين أياماً عديدة ثم أطلقوا مناشدة إلى حكومة إقليم كوردستان لإعادتهم إلى ديارهم بسلام.

واستجابة لتلك المناشدات، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بإعادة المهاجرين، وبعدها تحركت القنوات الدبلوماسية بين أربيل وبغداد وأنقرة لمعالجة القضية.