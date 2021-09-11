سیاسة

الرئيس بارزاني: جميع مكتسبات كوردستان امتداد لتضحيات ثورة أيلول

"ثورة أيلول كانت ثورة كوردستانية أصيلة شارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع الكوردستاني من مختلف القوميات والأديان"
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني - صورة أرشيفية
الرئيس مسعود بارزاني - صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان ثورة أيلول الرئيس بارزاني الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني السبت إن جميع ما تحقق من منجزات في كوردستان امتداد التضحيات التي قدمت خلال ثورة أيلول.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة أصدرها بالمناسبة "لقد كانت ثورة أيلول العظيمة بقيادة حضرة البارزاني الخالد، أكبر ثورة سياسية مسلحة شاملة للشعب الكوردستاني في سبيل تحقيق حقوقه القومية والمدنية، كما أعادت ثورة أيلول الثقة والإرادة للإنسان الكوردي، وأصبحت أساساً سياسياً وفكرياً وجماهيرياً متيناً للنضال التحرري لشعب كوردستان ضد الظلم والاحتلال".

وأضاف أن "ثورة أيلول كانت ثورة كوردستانية أصيلة شارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع الكوردستاني من مختلف القوميات والأديان. ومن عموم مناطق كوردستان، تم دعم ومساندة قوات بيشمركة كوردستان التي كانت تناضل في سبيل هدف نبيل موحد، وكان هذا هو السبب وراء تحقيق السيادة وتسجيل المكتسبات الكبيرة لشعب كوردستان ونتشر صداها على مستوى المنطقة والعالم".

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن "جميع المكتسبات المتحققة والنضالات والنمو السياسي في كوردستان، هي امتداد لنضال وتضحيات أبناء شعبنا خلال ثورة أيلول. لذلك لابد أن تبقى دروس وقيم تلك الثورة العظيمة عالية لدى الجميع، وأن تصبح شعلة تنير طريقنا المستقبلي".

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في أسواق أربيل
  4 دقائق
کوردستان

بالفيديو | "المهاجرون العالقون" يعودون إلى كوردستان بعد ترحيل عابر للحدود
  1 ساعات
کوردستان

كوردستان24 تطلق حزمة برامج وتغطية مفصلة ومكثفة عن انتخابات العراق
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف