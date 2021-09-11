الرئيس بارزاني: جميع مكتسبات كوردستان امتداد لتضحيات ثورة أيلول

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني السبت إن جميع ما تحقق من منجزات في كوردستان امتداد التضحيات التي قدمت خلال ثورة أيلول.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة أصدرها بالمناسبة "لقد كانت ثورة أيلول العظيمة بقيادة حضرة البارزاني الخالد، أكبر ثورة سياسية مسلحة شاملة للشعب الكوردستاني في سبيل تحقيق حقوقه القومية والمدنية، كما أعادت ثورة أيلول الثقة والإرادة للإنسان الكوردي، وأصبحت أساساً سياسياً وفكرياً وجماهيرياً متيناً للنضال التحرري لشعب كوردستان ضد الظلم والاحتلال".

وأضاف أن "ثورة أيلول كانت ثورة كوردستانية أصيلة شارك فيها كافة فئات وشرائح المجتمع الكوردستاني من مختلف القوميات والأديان. ومن عموم مناطق كوردستان، تم دعم ومساندة قوات بيشمركة كوردستان التي كانت تناضل في سبيل هدف نبيل موحد، وكان هذا هو السبب وراء تحقيق السيادة وتسجيل المكتسبات الكبيرة لشعب كوردستان ونتشر صداها على مستوى المنطقة والعالم".

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن "جميع المكتسبات المتحققة والنضالات والنمو السياسي في كوردستان، هي امتداد لنضال وتضحيات أبناء شعبنا خلال ثورة أيلول. لذلك لابد أن تبقى دروس وقيم تلك الثورة العظيمة عالية لدى الجميع، وأن تصبح شعلة تنير طريقنا المستقبلي".