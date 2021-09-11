ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في أسواق أربيل
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار المحلي في بورصة أربيل، فيما احتفظ سعر الذهب باستقراره في عموم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 174200 دينار
100 جنيه إسترليني = 203500 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار (24) = 423000 دينار
مثقال عيار (21) = 373000 دينار
مثقال عيار (18) = 318000 دينار