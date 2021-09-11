اقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار في أسواق أربيل

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان أسعار الدولار أسعار الذهب أسعار العملات بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار المحلي في بورصة أربيل، فيما احتفظ سعر الذهب باستقراره في عموم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 174200 دينار

100 جنيه إسترليني = 203500 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار (24) = 423000 دينار

مثقال عيار (21) = 373000 دينار

مثقال عيار (18) = 318000 دينار

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