سیاسة

الرئيس بارزاني يرحب بالمرشحين العرب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني

"مشكلة شعب كوردستان لا تقتصر على الرواتب، بل نحن أصحاب قضية"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات العراق 2021 الرئيس مسعود بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني السبت إن وجود مرشحين عرب ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات التشريعية المبكرة إثبات لأهمية الحزب وديمقراطيته، داعياً في الوقت نفسه إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأضاف الرئيس بارزاني في كلمة خلال مهرجان التعريف بمرشحي الحزب، أن "مشاركة مرشحين من الإخوة والأخوات العرب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أظهرت أهمية الحزب وديمقراطيته".

وخاطب الرئيس بارزاني مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول "حين تصلون إلى مجلس النواب فتكلموا قليلاً.. وافعلوا الكثير".

وحث جميع المرشحين على "الابتعاد عن التشهير خلال الحملات الدعائية".

وتطرق الزعيم الوطني في كلمته إلى جملة قضايا ومنها حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً في الوقت نفسه أنها "حق لجميع المواطنين".

وقال إن "مشكلة شعب كوردستان لا تقتصر على الرواتب، بل نحن أصحاب قضية"، لافتاً إلى أنه "بدون شراكة وتوافق وتوازن ستبقى مشاكلنا مع بغداد قائمة دون حل".

وجدد الرئيس بارزاني ترحيب إقليم كوردستان واستعداده لحل جميع القضايا الخلافية مع بغداد.

وقال "الانتخابات التشريعية العراقية مصيرية وندعو الجميع للمشاركة فيها"، مشدداً على أن "الانتخابات هي أفضل سبيل لتداول السلطة".

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله بأن يبقى الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 1 في الانتخابات القادمة مثلما حقق ذلك على مستوى العراق في انتخابات 2018.

وبيّن أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قطعوا وعودا بمراقبة الانتخابات، وقال "نأمل أن تنجح الأمم المتحدة في مهامها ووعودها بمراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها".

ودعا الرئيس بارزاني جميع العراقيين والأطراف قاطبة "إلى أن تكون الانتخابات المقررة الشهر المقبل حرة ونزيهة وبعيدة عن التزوير".

ومضى يقول "قررنا المشاركة في الانتخابات المبكرة من أجل المصلحة العامة... بالرغم من أن إقليم كوردستان لديه ملاحظات على قانون الانتخابات وطريقة توزيع المقاعد في المحافظات"، مؤكداً أنها كانت بعيدة عن العدالة "في ظل عدم وجود تعداد عام للسكان".

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