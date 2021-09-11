اقليم كوردستان : استمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 11 أيلول (سبتمبر) 2021 خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي بيان لها قالت وزارة الصحة ان مختبراتها قد سجلت 606 حالة اصابة بالفيروس في عموم مدن الاقليم بينما تماثل 1461 مريضا للشفاء. واكدت الصحة الكوردستانية في بيانها ان عدد الوفيات في عموم مدن اقليم كوردستان خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية قد بلغ 20 حالة وفاة بينما قامت المختبرات الصحية في الاقليم باجراء 6579 فحصا طبيا للمرضى.

وبهذا العدد يبلغ اجمالي عدد الاصابات في الاقليم منذ انتشار الوباء لغاية اليوم 309336 اصابة اما العدد الاجمالي للوفيات في الاقليم منذ انتشار الوباء فقد بلغ 5580 حالة وفاة بينما تماثل 273424 مريضا للشفاء منذ اتنشار المرض في اقليم كوردستان ولغاية اليوم.