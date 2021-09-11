صحة وبیئة

اقليم كوردستان: استمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا

اقبال كثيف على مراكز التطعيم
author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان : استمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا
اقليم كوردستان : استمرار وتيرة الاصابات بفيروس كورونا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 11 أيلول (سبتمبر) 2021 خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي بيان لها قالت وزارة الصحة ان مختبراتها قد سجلت 606 حالة اصابة بالفيروس في عموم مدن الاقليم بينما تماثل 1461 مريضا للشفاء. واكدت الصحة الكوردستانية في بيانها ان عدد الوفيات في عموم مدن اقليم كوردستان خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية قد بلغ 20 حالة وفاة بينما قامت المختبرات الصحية في الاقليم باجراء 6579 فحصا طبيا للمرضى.

وبهذا العدد يبلغ اجمالي عدد الاصابات في الاقليم منذ انتشار الوباء لغاية اليوم 309336 اصابة اما العدد الاجمالي للوفيات في الاقليم منذ انتشار الوباء فقد بلغ 5580 حالة وفاة بينما تماثل 273424 مريضا للشفاء منذ اتنشار المرض في اقليم كوردستان ولغاية اليوم.  

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف