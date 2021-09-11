صحة وبیئة

العراق: انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا

تسجيل 51 حالة وفاة في عموم المدن العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق: انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق: انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت،11 أيلول (سبتمبر2021) عن الموقف الوبائي والفيروسي لجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان المختبرات الصحية قد سجلت 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تماثل 6685 شخصا مريضا للشفاء، وتسجيل 51 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

كما أشارت الصحة العراقية إلى تلقي 20716 شخصاً للقاح كورونا في خلال 24 ساعة الماضية. وسجلت مختبرات وزارة الصحة العراقية انخفاضا في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وفيما يلي تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن العراقية.

العراق: انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا
العراق: انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا

 

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