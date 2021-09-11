قاسم الاعرجي: العراق نقطة التقاء وليس ساحة للصراعات

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم السبت،11 أيلول 2021 أن العراق اجتاز مراحل صعبة في مواجهة تنظيم داعش.

وقال الاعرجي خلال افتتاحه أعمال الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي لمكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، (آتسو العراق 2021) في العاصمة العراقية بغداد، إن " انعقاد هذا المؤتمر والمعرض في العراق دليل على دور العراق الريادي في المنطقة". وأضاف الاعرجي أن " الدول في السابق كانت تنفر من العراق، لكنه اليوم يحتضنها ويقيم المؤتمرات، لأنه أصبح نقطة التقاء وليس ساحة للصراعات".

وبيّن الاعرجي، أن لدى العراق اتفاقيات عديدة مع الدول الصديقة، ومنها حلف الناتو، للمشورة والتدريب، وتطوير قابلية القوات العراقية من الجيش والأجهزة الأمنية، وأن هؤلاء الأصدقاء سيستمرون بعملهم في المستقبل"، داعياً جميع العراقيين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي في تشرين المقبل، للتعبير عن آرائهم وقطع الطريق على المزوّرين،

وشهد اقامة المعرض مشاركة واسعة من قبل شركات عربية وأجنبية، بحضور وزراء ومسؤولين وممثلي الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق، وممثلين عن حلف الناتو.