صحة وبیئة

مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا لتوزيع الحصص المائية

مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين
author_image آريان ابراهيم شوكت
مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا لتوزيع الحصص المائية
مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا لتوزيع الحصص المائية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الموارد المائية العراقية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت 11 أيلول 2021 عن توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وان المذكرة تتضمن التزام تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة لنهري دجلة والفرات.

وقال الوزير العراقي في بيان للوزارة:" أن زيارته الأخيرة الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي نجحت حكومة مصطفى الكاظمي بتفعيلها والتي تتضمن التزام الجارة تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق الى نهري دجلة والفرات".

وأعرب الوزير عن شكره للمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اوروغلو للأستجابة السريعة لطلب العراق بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين.

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