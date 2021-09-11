سیاسة

أردوغان: تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة

أردوغان سيتوجه إلى ولاية نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
author_image آريان ابراهيم شوكت
أردوغان: تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة
أردوغان: تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية باتت صاحبة كلمة في كل قضايا المنطقة
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت 11 أيلول 2021 إن تركيا بقوتها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، باتت صاحبة كلمة ورأي في كل القضايا التي تخص المنطقة.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر العام الـ26 لجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المستقلين (موصياد) الذي انعقد، السبت في مدينة اسطنبول. وأوضح الرئيس التركي أنه من الممكن رؤية تأثير تركيا في كافة أرجاء المنطقة من سوريا إلى ليبيا ومن المتوسط إلى القوقاز.

وأكد أردوغان أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، رغم كافة العراقيل وأن المنتجات التركية باتت محط أنظار العالم. وتابع قائلا: "تركيا باتت تصنع مسيّراتها المزودة بالأسلحة، وهذا النوع من السلاح رفع موقع تركيا في الترتيب العالمي".

وعن أجندة أعماله الأسبوع القادم، صرح أردوغان أنه سيتوجه إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أردوغان أنه سيفتتح خلال تواجده في نيويورك، البيت التركي المكون من 36 طابقا والمواجه لمبنى الأمم المتحدة.

ويضم البيت التركي الجديد المكاتب التابعة للبعثة التركية الدائمة في الأمم المتحدة والقنصلية العامة التركية في نيويورك، إضافة إلى قاعات مؤتمرات واحتفالات ومدرج كبير.

المصدر: وكالة الاناضول التركية

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