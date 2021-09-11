الامين العام للامم المتحدة: أوضاع حقوق الانسان في ايران "مريعة"

أربيل (كوردستان 24)- انتقد الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واصفا إياها "بالمريعة"، خاصة مع تزايد الإعدمات التي تطال أبناء الأقليات.

وجاء انتقاد غوتيريش في تقرير الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي سيرفع إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأم المتحدة، التي تعقد في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

واعتمد التقرير على تعاون بين الأمم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تتابع أوضاع إيران، وإلى جانب العشرات من المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية مع مختصين بالشأن الإيراني.

ويقول التقرير إن هناك تراجعا كبيرا في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وأحوال السكن والمرافق الصحية في ظلال الأوضاع العامة داخل إيران. التقرير الدولي ركز على ارتفاع وتيرة حالات الإعدام في إيران، حتى أنها وصلت إلى 108 حالة إعدام خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ولفت إلى أن تلك الإعدامات تستهدف أبناء الأقليات العربية والكوردية والبلوشية في إيران، بناءً على ذرائع واهية، وإلى جانب هؤلاء فإن عمليات الإعدام قد طالت أيضاً زعماء الاحتجاجات الشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلاد. لكن الانتقادات الأشد في التقرير كانت لعمليات إعدام الكثير من الأطفال والقاصرين.