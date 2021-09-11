افتتاحية الفاينانشال تايمز والغارديان تعلقان على أحداث الحادي عشر من سبتمبر

أربيل (كوردستان 24)- نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية الدولية مقالا افتتاحيا بعنوان: “الدروس المستفادة من عقدين منذ الحادي عشر من سبتمبر”.

وقالت الصحيفة إنه بينما تتذكر الولايات المتحدة الامريكية صدمة الهجمات في نيويورك وواشنطن، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان. وأضافت أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منعت إلى حد كبير الهجمات على أراضيها، أو أي تكرار لما حدث في برجي مركز التجارة العالمي.

وقالت إن اختيار شن “حرب عالمية على الإرهاب” أدى إلى انتشار امتيازات للقاعدة. وتقول الصحيفة إنه كان قد تم احتضان القاعدة خلال الحرب الباردة من قبل الجهاد المدعوم من الولايات المتحدة لطرد الاتحاد السوفيتي من أفغانستان وبعد ذلك تركت واشنطن الدولة المدمرة وحدها.

ومن جانب آخر نشرت صحيفة الغارديان البريطانية افتتاحية جاءت بعنوان: “في الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر: لا نهاية تلوح في الأفق”.

وقالت الصحيفة إنه إذا كان مقتل العقل المدبر لمؤامرة 11 سبتمبر/أيلول 2001، أسامة بن لادن قبل بضعة أشهر من الذكرى العاشرة من الهجمات، قد ترك بعض الأمل في أن نهاية تلك الحقبة الجديدة قد تكون وشيكة، فلا يمكن أن تكون هناك “مثل هذه الثقة الزائفة” في الذكرى العشرين.

وتشير الصحيفة إلى أن تشكيل حكومة طالبان في كابول، بعد عقدين من إسقاط الولايات المتحدة حكومة الحركة لإيوائها بن لادن، قد أكد أمرين: الولايات المتحدة تبدو أكثر عرضة للخطر اليوم، وأصداء الحادي عشر من سبتمبرلا تزال تتردد في جميع أنحاء المنطقة لكنها لن تبقى فقط هناك.