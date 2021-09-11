تزامنا مع ذكرى ثورة أيلول...انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- تزامنا مع ذكرى (مهد الثورات الكوردية المعاصرة) ثورة أيلول التحررية عام 1961 بقيادة الزعيم الكوردي الخالد مصطفى البارزاني, أعلن اليوم السبت 11 أيلول (سبتمبر 2021) الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن انطلاق حملته الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي, للعام الحالي2021 .

وتضم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 52 مرشحا في 10 محافظة عراقية ضمن 28 دائرة انتخابية على مستوى مدن اقليم كوردستان والمحافظات العراقية. وفي بداية بدء الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني, ألقى الرئيس بارزاني خطابا تأريخيا مهما استلهم فيه الرئيس مقدمة تاريخية, عن ثورة أيلول المجيدة ملقيا الضوء على كثير من الاحداث والبطولات الخالدة في سفر شعب كوردستان, وقوات البيشمركة في ملحمة الدفاع عن الارض والعرض والوطن والقضية المحورية لشعب كوردستان, في الماضي والحاضر.

ووجه الرئيس بارزاني أنصار ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني, الى القيام بحملة انتخابية هادئة وقانونية ومرموقة من خلال احترام الاعراف والقوانين والعادات. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد" أن الحزب الديمقراطي يؤيد القيام بحملة انتخابية هادئة في عموم مدن كوردستان والعراق

وان الحزب جاهز تماما لاداء رسالته الانتخابية ولبدء حملته الانتخابية الواسعة بشكل هادىء ومنظم في المناطق الكوردستانية التي خارج ادارة الاقليم". ويؤمن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بضرورة اجراء انتخابات نزيهة وشفافة في عموم العراق وان تحقق العملية السياسية في العراق عبر الانتخابات الحالية نجاحا ملحوظا جيدا.

وتضم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 52 مرشحا انتخابيا تتضمن 34 مرشحين و18 مرشحات مع وجود مرشحين من القومية العربية ضمن قائمة الحزب . ويحمل المرشحون في قائمة الحزب الديمقراطي شهادات واختصاصات عديدة وفي مجالات متنوعة في اختصاص القانون والاقتصاد والعمل الاداري واللغة والتخطيط التربوي والتجاري.

لكن أكثر الاختصاصات الموجودة في القائمة في مجال القانون وذلك لاعتقاد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مبدئيا بأن المعركة السياسية القادمة في بغداد هي معركة تطبيق مواد الدستور العراقي في ظل القانون لذا تضم القائمة 15 مرشحا مختصا في مجال القانون.