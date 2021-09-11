داعش يشن هجوما في داقوق جنوب محافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني في شرطة قضاء داقوق لكوردستان24 عن قيام مسلحي داعش بشن هجوم على الفرقة الخامسة في الشرطة العراقية جنوب قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف القوات العراقية.

وافاد المصدر الامني أن ثلاثة عناصر من قوات الشرطة الاتحادية سقطوا في الهجوم الذي شنه تنظيم داعش بقضاء داقوق جنوبي كركوك. مضيفا أن القوات العراقية شنت قبل قليل حملة في القضاء لملاحقة عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم.

وقبل ساعات قتل 4 أشخاص بينهم عنصران من قوات الأمن بهجوم شنه مسلحو داعش على قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كم شمالي بغداد.