قصف صاروخ يستهدف مطار اربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- سمع دوي عدة انفجارات بالقرب من المنطقة الواقعة القريبة من مطار اربيل الدولي وسط أنباء عن قصف صاروخي عن طريق الطائرات المسيرة (الدرون) التي استهدفت المنطقة القريبة من مطار أربيل الدولي، قريبا من ناحية عنكاوة فيما سمعت صوت صفارات الانذار تنطلق من القتصلية الامريكية في اربيل.

وتعليقا على القصف الصاروخي على مطار أربيل قال محافظ اربيل اوميد خوشناو " نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار فيما أشار محافظ أربيل إلى أن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

ومن جانب آخر أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أن حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل طبيعية ولم تتوقف بعد القصف الصاروخي.

وتشير الانباء الاولية ان الانفجارات نتجت عن قصف صاروخي بواسطة الطائرات المسيرة دون معرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج الاستهداف.