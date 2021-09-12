هجوم يستهدف مطار اربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- سمع دوي عدة انفجارات بالقرب من المنطقة الواقعة القريبة من مطار اربيل الدولي فيما وردت انباء عن استهداف المطار بطائرتين مسيرتين في وقت انطلقت فيه صافرات الإنذار من القنصلية الأمريكية.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو " نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار فيما أشار محافظ أربيل إلى أن "العدو لم ينجح في تحقيق أهدافه".

ومن جانب آخر أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أن حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل طبيعية ولم تتوقف بعد القصف الصاروخي.

وتشير الانباء الاولية ان الانفجارات نتجت عن هجوم بواسطة الطائرات المسيرة دون معرفة المزيد من التفاصيل عن نتائج الاستهداف.