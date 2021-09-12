أمن

"مكافحة الإرهاب" في كوردستان تنشر تفاصيل الهجوم على مطار أربيل الدولي

القصف تم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة السبت على الأحد.

وقالت المديرية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن "القصف نُفذ عبر طائرتين مسيّرتين مفخختين دون تسجيل أي خسائر بشرية".

وسبق أن قال محافظ أربيل أوميد خوشناو على صفحته في فيسبوك إن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

هذا وأكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار سلامة المطار من أي أضرار بعد تعرض محيطه للقصف، وقال لكوردستان 24، إن "حركة الملاحة الجوية طبيعية جداً في المطار".

 

 

 

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