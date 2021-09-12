جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان ينشر تفاصيل الهجوم على مطار أربيل

أربيل (كوردستان 24)- كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان عن تفاصيل الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة السبت على الاحد.

وقال جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم في بيان له أن "القصف تم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر عن خسائر بشرية تذكر". وفي وقت سابق، علق أوميد خوشناو محافظ أربيل على الهجوم وقال إن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

فيما أكد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار"سلامة المطار من أية أضرار بعد تعرّض محيطه لقصف بطائرات مسيرة مبيّناً أنّ "حركة الملاحة الجوية طبيعية جدا في المطار".

وسبق أن تعرّض مطار أربيل الدولي والقاعدة العسكرية للتحالف الدولي قرب المطار إلى عدة هجمات بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيّرة،