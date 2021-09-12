سیاسة

أحمد هوشيار: حركة الطيران في مطار أربيل طبيعية

author_image سوار أحمد
کوردستان أحمد هوشيار مطار أربيل الرحلات الجوية هجوم مسير

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار ان حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف، مؤكدا انه لن يحدث أي تأخير في الرحلات الجوية.

وقال أحمد هوشيار لكوردستان24 ان حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل الدولي، طبيعية، فيما أكد أنه لم يحدث أي تأخير أو تغيير في مواعيد الرحلات بعد الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي.

وأكد هوشيار أنه لم يكن هناك اي رحلة جوية أثناء الهجوم.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخخة مطار أربيل الدولي في اقليم كوردستان، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز أن الهجوم "لم يسفر عن أضرار بشرية أو مادية".

وسبق أن تعرّض مطار أربيل والقاعدة العسكرية للتحالف الدولي قرب المطار إلى عدة هجمات بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيّرة.

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