لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.. حكومة كوردستان تُطلق دورات للتعليم المهني

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت حكومة اقليم كوردستان دورات للتعليم المهني وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتوفير الكفاءات والاختصاصات اللازمة لتغطية اسواق الاقليم دون الحاجة الى أيدي عاملة أجنبية.

ويعد توفير فرص العمل أحد أهم أهداف الكابينة الحكومية التاسعة، وتحاول الحكومة استخدام قدرات القوى العاملة الإنسانية المحلية من خلال الدورات التدريبية، بهدف الاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية.

وقال رئيس هيئة الاحصاء في حكومة الاقليم، سيروان محمد لكوردستان 24 "يجب إجراء تطوير وتغييرات في الدورات التدريبية والتعليم المهني والدراسة الجامعية بشكل يمكن من تأمين الاختصاصات التي من شأنها تغطية حاجة أسواق كوردستان".

وتستعد الهيئة لافتتاح دورات للتعليم المهني لخلق كفاءات من شريحة الشباب وتطويرها بما يخدم الأسواق المحلية.