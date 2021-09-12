اقتصاد

وصول كميات من البنزين من بغداد لاقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الثروات الطبيعية البنزين بغداد اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصلت كمية من البنزين من بغداد الى اقليم كوردستان، وذلك بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان مع وزارة النفط العراقية.

وقال مدير النفط والمعادن في محافظة دهوك، محسن طه لكوردستان24 ان قسما من البنزين وصل الى محافظة دهوك قادما من بغداد، مما أدى الى انخفاض اسعار البنزين.

وأكد محسن طه ان البنزين الذي وصل الى دهوك جاء بعد اتفاق وزير الثروات الطبيعية في بغداد مع وزارة النفط العراقية، بإرسال 1800 متر مكعب من البنزين إلى محافظات إقليم كوردستان.

واشار الى أن وزارة الثروات الطبيعية وبتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، تسعى بكل جهودها لحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين لتخفيف العبء عن كاهل مواطني الاقليم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف