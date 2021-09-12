وصول كميات من البنزين من بغداد لاقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصلت كمية من البنزين من بغداد الى اقليم كوردستان، وذلك بناء على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان مع وزارة النفط العراقية.

وقال مدير النفط والمعادن في محافظة دهوك، محسن طه لكوردستان24 ان قسما من البنزين وصل الى محافظة دهوك قادما من بغداد، مما أدى الى انخفاض اسعار البنزين.

وأكد محسن طه ان البنزين الذي وصل الى دهوك جاء بعد اتفاق وزير الثروات الطبيعية في بغداد مع وزارة النفط العراقية، بإرسال 1800 متر مكعب من البنزين إلى محافظات إقليم كوردستان.

واشار الى أن وزارة الثروات الطبيعية وبتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، تسعى بكل جهودها لحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين لتخفيف العبء عن كاهل مواطني الاقليم.