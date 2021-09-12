انخفاض سعر الدولار والذهب يراوح مكانه في أسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد انخفاضا طفيفاً مقابل العملة المحلية، فيما يراوح الذهب في مكانه في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147650 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 204500 دينار

100 ليرة تركية = 17500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار (24) = 423000 دينار

مثقال عيار (21) = 373000 دينار

مثقال عيار (18) = 318000 دينار