انخفاض سعر الدولار والذهب يراوح مكانه في أسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد انخفاضا طفيفاً مقابل العملة المحلية، فيما يراوح الذهب في مكانه في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147650 دينار
100 يورو = 174500 دينار
100 جنيه إسترليني = 204500 دينار
100 ليرة تركية = 17500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار (24) = 423000 دينار
مثقال عيار (21) = 373000 دينار
مثقال عيار (18) = 318000 دينار