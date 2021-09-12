بريطانيا تعتزم تنفيذ برنامج مكثف لتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام البريطاني الجديد في إقليم كوردستان ديفد هنت اليوم الأحد، ان لدى بلاده برنامجا مكثفا لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، مشيرا الى أن فريقه سيعمل على تنفيذه.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الاقليم للقنصل البريطاني العام بمناسبة مباشرته مهام منصبه الجديد.

وخلال اللقاء أكد الجانبان على تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

وأوضح القنصل العام البريطاني أن لديه مخططاً وبرنامجاً مكثفين لتعزيز علاقات بلاده مع إقليم كوردستان سيعمل هو وفريقه على تنفيذه. كما أكد التزام المملكة المتحدة بمواصلة مساندتها لإقليم كوردستان والعراق واستقرارهما وأشاد بتعاون وتنسيق وزارة شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان مع وزارة الدفاع البريطانية.

واتفق الجانبان على العمل وتوسيع مجالات التجارة وتشغيل رؤوس الأموال ونشاطات القطاع الخاص بين الجانبين، وأوضاع إقليم كوردستان والعراق عامة.

كما بحث نيجيرفان بارزاني وهنت الخلافات بين أربيل وبغداد، أحدث تطورات الحرب على الإرهاب ومخاطر عودة داعش للبروز، وكذلك الانتخابات العراقية المقبلة، والتطورات في المنطقة ومجموعة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك.