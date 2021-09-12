بريطانيا تعرب عن استعدادها لتوطيد أواصر العلاقات مع اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 أيلول (سبتمبر) 2021، القنصل العام البريطاني الجديد لدى إقليم كوردستان ديفيد هنت.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام البريطاني الجديد بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، وأعرب عن أمله بنجاحه في مجال تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

ووجّه القنصل العام البريطاني شكره للمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على تنسيقها وتعاونها مع القنصلية البريطانية، وأبدى استعداد بلاده لتوطيد أواصر العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال تنمية الاستثمار. كذلك أشاد بجهود رئيس الحكومة لإجراء الإصلاحات في التشكيلة الوزارية التاسعة وبالأخص إصلاحات وزارة البيشمركة، مؤكداً في الوقت نفسه دعم المملكة المتحدة لاستقرار إقليم كوردستان.

كما جرى في اللقاء، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى جانب الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة.