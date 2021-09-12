سیاسة

السفير السعودي لدى بغداد: استقرار اقليم كوردستان والعراق مهم للمملكة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- اكد السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري اليوم الأحد، ان استقرار اقليم كوردستان والعراق عموما، يحظى بأهمية كبيرة لدى المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس مسعود بارزاني لعبد العزيز الشمري والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء أوصل السفير تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الامير سلمان، للرئيس بارزاني، مؤكدا ان استقرار الاقليم والعراق بشكل عام، يحظى بأهمية كبيرة لدى المملكة.

وأعرب الرئيس بارزاني خلال اللقاء عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها لكوردستان في الحرب ضد تنظيم داعش، كما أكد على الصداقة والعلاقات التاريخية بين الجانبين مشددا على أهمية تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة.

وتباحث الجانبان التهديدات الارهابية التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة وضرورة مواجهتها.

 

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