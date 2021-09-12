إيران والعراق يعلنان إلغاء تأشيرات دخول البلدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاحد، إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران.

وجاءت تصريحات رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال رئيسي إن "الكاظمي أبلغنا بإلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران، ووافق أيضا على زيادة حصة إيران بشأن زوار الأربعينية"،

وأضاف أن العلاقات عميقة بين إيران والعراق وأن العديد من القرارات تم اتخاذها في الاجتماع المشترك مع الكاظمي.

واكد الرئيس الإيراني ان بلاده تتطلع الى تعزيز العلاقات مع العراق.