سیاسة

العراق: استقرار نسبي في عدد الوفيات بفيروس كورونا

author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد،12 أيلول عن الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن مختبراتها قد سجلت 3554 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تماثل 6789 حالة للشفاء، وتسجيل 51 حالة وفاة بالفيروس . كما أشار البيان إلى تلقي 63827 شخصاً للقاح كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجل العراق، خلال الايام الاخيرة من الاسبوع الحالي استقراراً في معدل الوفيات ,وارتفاعا بمعدل الاصابات بفيروس كورونا في عموم المدن العراقية. وفيما يلي جدولا تفصيليا بالموقف الوبائي لهذا اليوم 12 أيلول (سبتمبر) في عموم المدن العراقية.

العراق: استقرار نسبي في عدد الوفيات بفيروس كورونا
العراق: استقرار نسبي في عدد الوفيات بفيروس كورونا
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