عالم فيزيائي: الاجسام الفضائية يمكن أن تكون أكثر تقدما من البشر

أربيل (كوردستان 24)- أرسل عالم الفيزياء النظرية ميتشيو كاكو برسالة إلى زملائه العلماء بشأن الأجسام الطائرة المجهولة في العالم، طالبهم فيها بأن يظلوا منفتحين على الاحتمالات، التي تشير إلى أن الأجسام الغريبة الطائرة المجهولة يمكن أن تكون دليلاً على وجود أشكال حياة متقدمة تزور الأرض،

وعبر مؤخراً البروفيسور كاكو، المثير للجدل، إن هناك احتمالاً أن تكون الأجسام الفضائية الغامضة أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية من البشر بملايين السنين. إلى هذا، قال في تغريدة له: «أعتقد أنه سؤال علمي مشروع أن نسأل من أين تأتي مشاهدة الأجسام الطائرة المجهولة»، مضيفاً في وقت لاحق «تخيل لو كان الفضائيون أكثر تقدماً منا بملايين السنين؛ (إن العالم يشهد) انفتاحاً على قوانين جديدة للفيزياء.

في وقت سابق من هذا العام، أعرب بروفيسور كاكو، في تصريح لصحيفة الغارديان، البريطانية عن اعتقاده أن البشر يسيرون على الطريق الصحيح لاكتشاف الحياة الفضائية في غضون قرن، بسبب التطورات التقنية مثل تلسكوب جيمس ويب. لكنه أضاف أنه يعتقد أن محاولة الوصول إلى أشكال الحياة هذه ستكون في النهاية فكرة سيئة للغاية.

وقال إن «هناك بعض زملائي الذين يعتقدون أنه يجب علينا التواصل معهم» وهي الفكرة التي يرى أنها «رهيبة». أنا شخصياً في الوقت الحاضر، أعتقد أن الفضائيين سيكونون ودودين، ولكن لا يمكننا المقامرة على ذلك. لذلك أعتقد أننا سنجري اتصالات ولكن يجب أن نفعل ذلك بحذر شديد.