سیاسة

عبدالغني الاسدي: الخروقات الامنية محاولات يائسة لداعش لإثبات وجودها

نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية
author_image آريان ابراهيم شوكت
عبدالغني الاسدي: الخروقات الامنية محاولات يائسة لداعش لإثبات وجودها
عبدالغني الاسدي: الخروقات الامنية محاولات يائسة لداعش لإثبات وجودها
العراق

 أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الاسدي ان : داعش لن يعود ولن نسمح له بالعبث بأمن البلاد.

وقال رئيس جهاز الامن الوطني العراقي في محافظة كركوك أثناء اجتماعه مع المحافظ والقيادات الامنية: نحن هنا لبحث اخر المستجدات الامنية وسبل علاجها وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية. واضاف الاسدي : نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية ومستعدون للتعاون في شتى المجالات لأنجاح الانتخابات

وشدد الاسدي على : ضرورة أن تتضافر جميع الجهود في المحافظة لتوفير البيئة الامنة لإجراء الإنتخابات. وتابع: ان الخروقات الامنية هي محاولات يائسة من عصابات داعش لإثبات وجودها اعلاميا لا اكثر.

واعلن انه : لا عودة للعصابات الأجرامية (داعش) مرة اخرى الى الساحة، ولن نسمح لهم بالعبث بأمن البلاد وهناك عمليات امنية موسعة تجري الان لملاحقة فلول داعش اسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الان.

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