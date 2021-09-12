الحداد يدعو لتعاون أمني بين أربيل وبغداد بعد "هجوم المطار"

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الأحد إن تكرار الهجمات على أربيل يتطلب تعاوناً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف الحداد في بيان أدان فيه الهجوم المسير على مطار أربيل الدولي أن "هذه الاعتداءات المتكررة هي بدافع زعزعة الأمن والاستقرار في عموم البلاد وتجاوز على السيادة الوطنية".

وقال إن استهداف أربيل من قبل "المجاميع الإرهابية والجهات المجهولة" ليست سوى "محاولات يائسة".

وأشار الحداد إلى أن "محاولة تكرار الهجمات على أربيل تستدعي وقفة جادة من الحكومة الاتحادية، وتعاوناً أمنياً بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".

وتابع "يجب مواجهة التحديات الأمنية والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومحاسبة كل من يحاول التطاول على أرض وسماء الإقليم".

ودعا الحداد إلى "وضع حد نهائي لتلك الهجمات والاعتداءات الإرهابية".