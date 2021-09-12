متحدث حكومة الاقليم: نعمل على تنظيم العمل الصحفي أكثر في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- اكد متحدث حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان الكابنة التاسعة في حكومة الاقليم كانت دائما السند الاساسي لدعم العمل الصحفي و الاعلامي وحرية الصحافة والتعبير في اطار القوانين الموجودة في اقليم كوردستان.

وجاء كلام متحدث الحكومة جوتيار عادل خلال اختتام مراسيم فعاليات دورة أسس الاعلام المعاصر في اربيل العاصمة مؤكدا ان حكومة الاقليم ليست وحدها من تدعم حرية العمل الصحفي واستحصال المعلومات للصحفيين كذلك عمل برلمان كوردستان على اصدار مجموعة من القوانين التي نظمت هذا المجال خاصة قانون العمل الصحفي رقم 35 لعام 2007 وقانون الحصول على المعلومات الصحفية رقم 11 لعام 2013 مستندا على القانون الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

لذلك اعتمد اقليم كوردستان على الاسس الدولية في بناء هذه المفاهيم والعمل على توسيع هذه المفاهيم على مستوى اقليم كوردستان والعراق.

واكد جوتيار عادل ان العمل الصحفي يجب ان يتمتع بالحرية الكاملة بعيدا عن الرقابة السياسية باستثناء الرقابة القانونية وعلى الصحفي الحفاظ على حقوق وحريات الاخرين وهكذا نستطيع السمو بالعمل الاعلامي والصحفي اكثر في اقليم كوردستان.

وأوضح متحدث حكومة اقليم كوردستان أن حكومة الاقليم تسعى لتنظيم قانون الحصول على المعلومات عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة و وضع الية مناسبة في دوائر الحكومة لاصدار هذا القانون وتطبيقه.وأضاف عادل" سعينا دائما في دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم الى تكوين أفضل العلاقات مع الصحفيين و وسائل الاعلام".