سیاسة

شمخاني يندد بالتقارب مع اسرائيل

تقارب دول المنطقة دون تدخل دول من الخارج
author_image آريان ابراهيم شوكت
شمخاني يندد بالتقارب مع اسرائيل
شمخاني يندد بالتقارب مع اسرائيل
إيران

أربيل (كوردستان 24)- خلال لقاء جمع الجانبين أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران على ضرورة أن تتحاور دول المنطقة في ما بينها "دون تدخل أجنبي".

ومن جانبه رحب شمخاني خلال الاجتماع مع الكاظمي بمبادرة الحكومة العراقية بعقد مؤتمر بغداد، قائلا إن التركيز على الجهود المشتركة وتقارب دول المنطقة دون تدخل دول من الخارج يجب أن يكون على جدول الأعمال الدائم لدول المنطقة.

وندد شمخاني على حد تعبيره بـ"تواطؤ بعض الدول المطبّعة في المنطقة مع الكيان الصهيوني"، لافتا إلى أن "مثل هذه الإجراءات المتخذة في إطار عقيدة الأمن القومي الأمريكي الجديدة في المنطقة لن تزعزع الأمن والاستقرار فحسب، بل ستؤدي إلى تصعيد الأزمات وتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة".

كما أكد على التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة بين العراق وايران، لا سيما في المجال الاقتصادي.

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