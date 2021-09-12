الناطق باسم التحالف الدولي: الهجوم على أربيل تصرف غير مقبول

أربيل (كوردستان 24)- خلال مشاركته في نشرة اخبار كوردستان24 قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش وين مروتو" الهجوم على اربيل غير مقبول و دليل على ضعف الحكومة العراقية".

وأضاف مروتو قائلا: استهدف هجوم ليلة امس في الساعة44 و11 دقيقة موقعا عسكريا في مطار أربيل الدولي وتم سحق الهجوم وتدمير الطائرات المسيرة المهاجمة خارج الموقع العسكري المقصود . مضيفا ان الهجوم استهدف التحالف الدولي وحكومة الاقليم وهو تصرف غير مقبول ودليل على ضعف بغداد.

وأكد متحدث التحالف الدولي أن الدواعش وامثال الدواعش يشنون هذه الهجمات وكل هجوم يستهدف التحالف الدولي او اقليم كوردستان لايمر دون رد ويحاول داعش الان عبر شن هذه الهجمات النيل من قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية.

وحول الانسحاب الامريكي من العراق قال ويم مروتو: أنا اتحدث باسم التحالف الدولي مهمتنا في أفغانسنتان تختلف عن مهمتنا في العراق وجئنا الى العراق بطلب من العراقيين وحرب داعش لم تنته بعد لذا فان مهمتنا للقضاء على داعش مستمرة.