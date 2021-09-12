سیاسة

طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد الدول الأخرى

الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين في البلاد
author_image آريان ابراهيم شوكت
طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد الدول الأخرى
طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد الدول الأخرى
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس حكومة طالبان بالوكالة عبد الغني برادر أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى، مضيفا أن حركة طالبان ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين الموجودين في البلاد.

وقال برادر في بيان اليوم الأحد 12 ايلول(سبتمبر 2021) : " لن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أمن أي دولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنضمن أمن جميع الدبلوماسيين والسفارات ووكالات الإغاثة والمستثمرين".

يذكر أن الحركة قررت تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، نائبا لرئيس الوزراء بالوكالة.

المصدر: روسيا اليوم

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