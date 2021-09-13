سیاسة

فرنسا تدين الهجوم على مطار أربيل الدولي وتجدد دعمها لإقليم كوردستان

"إن القنصلية العامة الفرنسية تؤكد دعمها وتضامنها مع حكومة إقليم كوردستان"
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الطريق المؤدي إلى مطار أربيل الدولي - تصوير: كوردستان 24
الطريق المؤدي إلى مطار أربيل الدولي - تصوير: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- أدانت فرنسا مساء الأحد الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيّرتين، وجددت دعمها لحكومة إقليم كوردستان.

وتعرض مطار أربيل الدولي في وقت متأخر من مساء السبت إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين دون أن يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت القنصلية العامة الفرنسية بإقليم كوردستان في بيان إنها تدين وتستنكر و"بأشد العبارات" هجوم الطائرتين المسيّرتين على مطار أربيل.

وجاء في البيان "إن القنصلية العامة الفرنسية تؤكد دعمها وتضامنها مع حكومة إقليم كوردستان".

وأضافت أن الهجوم يمثل "اعتداءً غير مقبول" على السيادة العراقية واستقرار إقليم كوردستان.

وحثت القنصلية العامة الفرنسية على مزيد من التعاون بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحديد المنفذين، وقالت إن مثل هذا التنسيق يصب في المصلحة الأمنية لجميع العراقيين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان مطار أربيل الدولي قد تعرّض في الفترة الماضية إلى سلسلة هجمات مماثلة.

وسبق أن اتهم إقليم كوردستان ميليشيات عراقية منفلتة بتنفيذ تلك الهجمات.

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