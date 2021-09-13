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بالصور | مراسم تنصيب مار آوا روييل بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية

اختير مار آوا روييل الأسبوع الماضي بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية
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اختير مار آوا روييل الأسبوع الماضي بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية - صورة: قناة عشتار
اختير مار آوا روييل الأسبوع الماضي بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية - صورة: قناة عشتار
کوردستان مار آوا روييل كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بدأت مراسم حفل تنصيب البطريرك مار آوا روييل بعد اختياره بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية في أربيل.

وانطلقت الفعاليات في بلدة عينكاوا بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومحافظ وأربيل وجمع من رجال الدين والمصلين المسيحيين.

واختير مار آوا روييل الأسبوع الماضي بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية. وقد تلقى تهنئة من نيجيرفان بارزاني مشيراً فيها إلى دور الكنائس في تعزيز ثقافة التعايش بين المجتمع.

ومار آوا روييل هو أسقف كنيسة المشرق الآشورية (السريانية الكلاسيكية)، ويترأس أبرشية كاليفورنيا، ويشغل أيضاً منصب سكرتير المجمع المقدس.

ولد ديفيد رويل في 4 تموز 1975 في شيكاغو، وهو أمريكي آشوري، بدأ انخراطه في كنيسة المشرق الآشورية في سن مبكرة جداً.

 

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