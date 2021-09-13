كركوك ترصد 40 خرقاً في الدعاية الانتخابية.. والمفوضية تحذر

أربيل (كوردستان 24)- سجلت مفوضية الانتخابات منذ بدء الحملة الدعائية للمرشحين نحو 40 خرقاً في كركوك وحدها، وذلك قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات التشريعية.

وتمثلت الخروق الدعائية بعدة انتهاكات وأبرزها تعليق صور المرشحين وملصقاتهم في غير محلها. وفُرضت غرامات مالية على المخالفين.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في كركوك علي عباس لكوردستان 24 "لقد تم إبلاغ جميع المرشحين بضرورة إزالة صورهم وملصقاتهم من الأماكن الممنوعة".

وتابع "من لا يلتزم بهذه التعليمات سيتم التعامل معه بموجب الإجراءات القانونية".

وتضم كركوك 41 مركز اقتراع موزعة على ثلاث دوائر انتخابية، في الوقت الذي أنهت فيه مفوضية الانتخابات استعداداتها للانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل.

واعتقلت قوات الأمن ثلاثة أشخاص بتهمة تمزيق ملصقات المرشحين وصورهم، حسبما ذكر قائد شرطة كركوك العميد كاوه غريب.

وقال غريب في بيان "هذا قرار محكمة الاستئناف المركزية... سيتم اعتقال كل مخالف".

وتتنافس القوى والأحزاب السياسية في محافظة كركوك للظفر بـ12 مقعداً في البرلمان العراقي موزعة على ثلاث دوائر انتخابية.

من سوران كامران