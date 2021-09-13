صحة وبیئة

إيطاليا تمد العراق بشحنة من لقاحات "كوفاكس"

سجل العراق حتى الآن 1950765 إصابة مؤكدة بكورونا بينهم 21496 وفاة
author_image Kurdistan24 اربیل
يقول العراق إن إقبال السكان على اللقاحات تزايد - صورة: unicef
يقول العراق إن إقبال السكان على اللقاحات تزايد - صورة: unicef
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية الأحد وصول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من إيطاليا عن طريق برنامج (كوفاكس) العالمي.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان إن طائرة محملة بأكثر من 100 ألف جرعة من اللقاح قد وصلت إلى مطار بغداد مقدمة من الجانب الإيطالي.

ورفع العراق حظر التجول وخفف القيود في عموم البلاد مع تزايد إقبال السكان على اللقاحات وسط موجة وبائية تفشت ولا سيما بسلالات الفيروس المتحورة.

وسجل العراق حتى الآن 1950765 إصابة مؤكدة بكورونا بينهم 21496 وفاة.

 

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف