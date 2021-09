إقليم كوردستان يدعو المسيحيين للتشبث بأرضهم ويذكّرهم بـ"لوحة التعايش"

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين مطالبته للمسيحيين من أجل التشبث في العراق الذي يتميز بـ"لوحة التعايش" بين مكوناته.

وأدلى نيجيرفان بارزاني بهذا التصريح خلال حديثه للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم تنصيب مار آوا الثالث بطريركاً جديداً لكنيسة المشرق الآشورية بأربيل.

وإلى جانب نيجيرفان بارزاني، حضر مراسم التنصيب مسؤولون حكوميون وكبار رجال الدين من مختلف أنحاء العالم فضلاً عن دبلوماسيون أجانب.

وبعد أن قدم تهانيه إلى البطريرك الجديد، قال نيجيرفان بارزاني إن "العراق بصورة عامة جميل بلوحة التعايش بين مكوناته التي تعيش على أرضه".

وتابع "نأمل أن يبقى المسيحيون في هذه البلاد، لكي نتمكن جميعاً من خدمتها وتطويرها".

I attended the appointment ceremony of Mar Awa III as the new patriarch of the Assyrian Church of the East today in Erbil. I wish him success with his new responsibilities and thank his predecessor, Mar Gewargis III, for his contribution and service. pic.twitter.com/MN2EPpr3Cy