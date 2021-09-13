سیاسة

الرئيس بارزاني والقنصل البريطاني يبحثان "انتخابات تشرين"

أعرب الجانبان عن أملهما في أن تسفر عن تغييرات إيجابية وتحقق تطلعات المواطنين ومطالبهم.
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الرئيس مسعود بارزاني مع القنصل العام البريطاني الجديد ديفيد هنت – صورة: مقر البارزاني
الرئيس مسعود بارزاني مع القنصل العام البريطاني الجديد ديفيد هنت – صورة: مقر البارزاني
کوردستان انتخابات العراق 2021 الرئيس بارزاني القنصل البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين اليوم الاثنين القنصل العام البريطاني الجديد لدى أربيل ديفيد هنت.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني، عن تمنياته للقنصل البريطاني الجديد بالنجاح في مهام عمله، ووجّه شكره إلى بريطانيا على دعمها لقوات البيشمركة الكوردستانية في الحرب ضد داعش.

وأكد القنصل العام البريطاني مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان، وأبدى الرغبة في توسيع آفاق العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان في شتى المجالات.

كذلك تباحث الجانبان حول الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وأعربا عن أملهما في أن تسفر عن تغييرات إيجابية وتحقق تطلعات المواطنين ومطالبهم.

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