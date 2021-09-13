كوردستان تعلن آخر إحصائية بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين عن آخر إحصائية لها بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

واشتملت الإحصائية على النحو التالي:

1. الفحوصات: (10693 فحصاً جديداً)

(4109) أربيل

(2080) السليمانية

(3995) دهوك

(97) حلبجة

(220) كرميان

(192) رابرين

2. الإصابات: (1339 إصابة جديدة)

(440) أربيل

(372) السليمانية

(408) دهوك

(48) حلبجة

(38) كرميان

(33) رابرين

3. حالات الشفاء: (1627 حالة)

(800) أربيل

(324) السليمانية

(365) دهوك

(42) حلبجة

(76) كرميان

(20) رابرين

4. الوفيات: (17 حالة وفاة)

(6) أربيل

(4) السليمانية

(6) دهوك

(0) حلبجة

(1) كرميان

(0) رابرين

إجمالي الإحصائيات:

الفحوصات: 2985711

الإصابات: 311889

الشفاء: 276431

الراقدون: 29844

الوفيات: 5614