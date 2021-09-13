كوردستان تعلن آخر إحصائية بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين عن آخر إحصائية لها بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
واشتملت الإحصائية على النحو التالي:
1. الفحوصات: (10693 فحصاً جديداً)
- (4109) أربيل
- (2080) السليمانية
- (3995) دهوك
- (97) حلبجة
- (220) كرميان
- (192) رابرين
2. الإصابات: (1339 إصابة جديدة)
- (440) أربيل
- (372) السليمانية
- (408) دهوك
- (48) حلبجة
- (38) كرميان
- (33) رابرين
3. حالات الشفاء: (1627 حالة)
- (800) أربيل
- (324) السليمانية
- (365) دهوك
- (42) حلبجة
- (76) كرميان
- (20) رابرين
4. الوفيات: (17 حالة وفاة)
- (6) أربيل
- (4) السليمانية
- (6) دهوك
- (0) حلبجة
- (1) كرميان
- (0) رابرين
إجمالي الإحصائيات:
الفحوصات: 2985711
الإصابات: 311889
الشفاء: 276431
الراقدون: 29844
الوفيات: 5614