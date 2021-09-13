سیاسة

كوردستان تعلن آخر إحصائية بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا

توزعت الإصابات والوفيات في عموم محافظات إقليم كوردستان ووحداته الإدارية المستقلة
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موظف صحي أمام أحد المراكز العلاجية - صورة: كوردستان 24
موظف صحي أمام أحد المراكز العلاجية - صورة: كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الاثنين عن آخر إحصائية لها بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

واشتملت الإحصائية على النحو التالي:

1. الفحوصات: (10693 فحصاً جديداً)

  •  (4109) أربيل
  •  (2080) السليمانية
  •  (3995) دهوك
  •  (97) حلبجة
  •  (220) كرميان
  •  (192) رابرين

2. الإصابات: (1339 إصابة جديدة)

  • (440) أربيل
  • (372) السليمانية
  • (408) دهوك
  • (48) حلبجة
  • (38) كرميان
  • (33) رابرين

3. حالات الشفاء: (1627 حالة)

  • (800) أربيل
  • (324) السليمانية
  • (365) دهوك
  • (42) حلبجة
  • (76) كرميان
  • (20) رابرين

4. الوفيات: (17 حالة وفاة)

  • (6) أربيل
  • (4) السليمانية
  • (6) دهوك
  • (0) حلبجة
  • (1) كرميان
  • (0) رابرين

إجمالي الإحصائيات:

الفحوصات: 2985711 

الإصابات: 311889

الشفاء: 276431

الراقدون: 29844

الوفيات: 5614

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