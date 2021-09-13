رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بطريرك كنيسة المشرق الآشورية

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين 13 أيلول (سبتمبر) 2021، تهانيه لقداسة البطريرك مار آوا الثالث بمناسبة انتخابه وتنصيبه بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية.

وأعرب رئيس الحكومة عن تمنياته للبطريرك بالتوفيق والنجاح في مهامه، وجدد تأكيد حكومة إقليم كوردستان على تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

هذا ووجّه البطريرك مار آوا الثالث شكره لرئيس الحكومة، وعبّر عن تقديره لحكومة إقليم كوردستان على دعمها المتواصل للحريات الدينية والحفاظ على حقوق مكونات كوردستان كافة.