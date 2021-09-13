صحة وبیئة

كورونا يسجل ثباتا نسبيا في أعداد الاصابات والوفيات في العراق

تسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس في عموم المدن العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
كورونا يسجل ثباتا نسبيا في أعداد الاصابات والوفيات في العراق
كورونا يسجل ثباتا نسبيا في أعداد الاصابات والوفيات في العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين 13 أيلول(سبتمبر 2021) عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في عموم المدن العراقية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.


وقالت الوزارة في بيان لها إن " كوادرها الصحية قد سجلت 4204 إصابة بالفيروس، مقابل تماثل 6702 حالة شفاء، وتسجيل 54 حالة وفاة بالفيروس في عموم المدن العراقية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى تلقي 126652 شخصاً مريضا لقاح كورونا في يوم واحد.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، اليوم في بيانها الى أن ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الوفيات والاصابات بوباء كورونا قد سجل خلال آخر 24 ساعة الماضية. وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية.

كورونا يسجل ثباتا نسبيا في أعداد الاصابات والوفيات في العراق
كورونا يسجل ثباتا نسبيا في أعداد الاصابات والوفيات في العراق
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